Takenpakket van burgemeester: een crimefighter of beter van niet?

HAARLEM - Moet een burgemeester zich nog wel bezig houden met de bestrijding van zware criminaliteit? Die discussie zal komende tijd ongetwijfeld gevoerd worden naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Ook zijn voorganger, Bernt Schneiders, vraagt zich af of dat nog wel tot het takenpakket moet behoren.

Schneiders werd tijdens zijn ambtsperiode in Haarlem ook ernstig bedreigd. Ook collega's, met name in het zuiden van het land, hebben met zware bedreigingen te maken. Schneiders was zondag, net als honderden andere Haarlemmers, naar de massale 'steun-bijeenkomst' voor Jos Wienen gekomen en sprak daar over de discussie die, wat hem betreft, nu echt gevoerd moet worden.

Tevreden

Alain Timmers, mede-organisator van de demonstratie van zondag, sluit zich helemaal aan bij de woorden van Schneiders. Hij kijkt zeer tevreden terug op de dag van gisteren, dat de Haarlemmers massaal hun afkeer van bedreiging en intimidatie hebben laten zien. De burgemeester heeft hem en de andere organisatoren 's avonds nog gebeld om te bedanken voor hun inzet en steun. Timmers hoopt dat ook andere gemeenten in Nederland, waar burgemeesters worden bedreigd, het voorbeeld van Haarlem doen volgen.

