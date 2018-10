Deel dit artikel:













IJmuiden zoekt massaal naar 5-jarige Ivo: "We hebben flyers uitgedeeld in de buurt" Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - In IJmuiden is gisteren druk gezocht naar de vijfjarige Ivo. Velen gaven gehoor aan de oproep van de politie om te helpen met zoeken. Dit bleek achteraf onnodig want Ivo bleek gewoon thuis te zijn.

"Wij hebben het bericht gedeeld op Facebook", vertellen twee vrouwen. "En we hebben flyers uitgedeeld in de buurt". De vrouwen zijn geschrokken van het bericht, net als veel andere IJmuidenaren. "Ik ben er toch wel erg mee bezig geweest", vertelt een man. "En met mij meer denk ik". Lees ook: Politie bedankt IJmuidenaren na onrust over Ivo (5): "Trots op hechte gemeenschap" De onrust ontstond nadat politie IJmond een oproep op Burgernet plaatste om de vijfjarige Ivo te vinden. Het jongetje had in de avond meerdere keren 112 gebeld. Drie uur later liet de politie weten dat er geen reden tot onrust was, de politie wilde enkel met de ouders in contact komen. Veel mensen dachten ondertussen aan een vermissing. "Ik schrok ervan", vertelt een vrouw. Een andere vrouw zegt te hebben uitgekeken naar het jongetje. "Maar ik wist ook niet waar het was". Opgelucht

De IJmuidenaren reageren opgelucht wanneer ze horen dat het Ivo niet vermist is. "Gelukkig maar", zegt een man. "Je kunt je het niet voorstellen dat zo'n kindje kwijt raakt". Kijk de video: "Ik dacht aan een kindje dat gewoon op zijn mobiel aan het spelen was"