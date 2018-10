Politie bedankt IJmuidenaren na onrust over Ivo (5): "Trots op hechte gemeenschap"

IJMUIDEN - De politie bedankt IJmuidenaren voor de massale respons op de oproep om uit te kijken naar de 5-jarige Ivo. De grootschalige zoektocht die na het versturen van het Burgernet-bericht op gang kwam, bleek echter niet nodig.

Dat schrijft de politie IJmond op Facebook. In het bericht dat rond 22.00 uur via Burgernet werd verstuurd, leek het te gaan om een vermissing. De politie meldde op zoek te zijn naar ene Ivo van circa vijf jaar oud, die vermoedelijk op nummer 60 woont. "Slaat u hier op aan, bel nu 112."

Wat volgde was een 'massale zoektocht' naar Ivo, schreef de politie later op de avond op Facebook. Wat blijkt? Het jongetje belt al langere tijd te pas en te onpas naar het alarmnummer. "De meldingen zijn niet erg verontrustend, maar heden avond nam het aantal belletjes toe."

'Lieve mensen van 112'

De politie noemt die belletjes 'vervelend voor de hulpdiensten'. "Ook de teksten die hij gebruikt, geven wel aan dat we graag even in gesprek komen met Ivo danwel zijn ouders. Het is toch een ongebruikelijke tijd voor zo'n mannetje met de lieve mensen van 112."

Om meer onrust te voorkomen, werd in een tweede tweet via Burgernet meer duidelijkheid geschept. "I.v.m. een groot aantal 112-meldingen gedaan door Ivo, ging dit bericht uit. Wij vermoeden dat er iets aan de hand is. Ivo en/of adres nog niet gevonden."



Ivo is nog steeds niet gevonden, maar inmiddels heeft de politie laten weten niet langer te vrezen voor zijn welzijn. "Maar we willen wel graag dat de belletjes stoppen."



Korte nacht

Dat er onterecht massaal naar Ivo werd gezocht, wijt de politie aan beperkingen van de communicatie met Burgernet. "We beseffen ons nu pas, door de beperking aan te gebruiken tekens per bericht, dat dit onrust veroorzaakt. Niet nodig dus."

Voor een IJmuidense vrouw komt die mededeling te laat. "Zoveel mensen waren ongerust...", schrijft ze onder het politiebericht. "...en zetten alles op alles om Ivo te vinden en te helpen. Nou ja, geen spoed en geen verontrustende situatie...Het heeft ons een vreemde korte nacht gegeven. Laten we hopen dat Ivo zelf wel lekker heeft geslapen "

'Goede indicatie'

Hoewel het jochie nog niet is gevonden, zegt de politie tegen NH Nieuws inmiddels wel een 'goede indicatie' te hebben om wie het gaat. "We hebben geen reden om ons zorgen te maken." Ondanks de communicatiestrubbelingen bedankt de politie IJmuidenaren voor hun inzet: "U mag trots zijn op uw hechte gemeenschap."