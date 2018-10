Politie zoekt 5-jarig jongetje in IJmuiden na meerdere 112-belletjes

IJMUIDEN - De politie in IJmuiden heeft vanavond in een Burgernetmelding alarm geslagen om uit te kijken naar een 5-jarig jongetje Ivo. Hij zou meerdere keren met 112 hebben gebeld.

"Wij vermoeden dat er iets aan de hand is", staat er in het bericht. Verder valt er te lezen dat het jongetje vermoedelijk op nummer 60 zou wonen. In welke straat is vooralsnog niet bekend. Op dit moment is het kind nog niet gevonden.

"Mensen die op dit bericht aanslaan, moeten 112 bellen", staat er in de melding.