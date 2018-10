Premier Rutte geeft startschot laatste run voor vermoorde Nadine Beemsterboer

SCHARWOUDE - Ter nagedachtenis aan de in 2006 vermoorde Nadine Beemsterboer deden vanochtend honderden mensen mee aan een speciale hardloopwedstrijd. Het was de tiende en tevens laatste editie van het hardloopevenement, dat werd ingeleid door premier Mark Rutte.

De Hoornse werd 12 jaar geleden op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Haar ex-vriend maakte met 37 messteken een einde aan haar leven.

Dubbel gevoel

Iris Jeurissen was een van de beste vriendinnen van Nadine. De afgelopen jaren heeft ze meegerend, maar dit jaar moest ze de race laten schieten. "Het is altijd een dag met veel plezier een saamhorigheid. Dus het is wel dubbel."

"Nadine was een hele vrolijke lieve meid", haalt Iris herinneringen op aan haar vriendin. "Als ik aan haar terugdenk, zie ik haar nog altijd heel hard lachen. We maakten altijd veel lol, dus daar kan ik met een goed gevoel op terugkijken."

Rutte zegt dank je wel

Onder toeziend oog van premier Mark Rutte, Sander Dekker (minister van Veiligheid) en Fred Teeven (oud-staatssecretaris) werd de wedstrijd op de dijk in Scharwoude afgeschoten. "Ik vind het heel bijzonder wat eruit voortkomt", vertelt Rutte. "Je ziet dat het zoveel energie losmaakt en dat veel mensen zich aansluiten bij het initiatief."

Jacques en Wanda, de ouders van Nadine, organiseerden in 2008 de eerste Nadine OK Run. "Ik wil dank je wel zeggen namens heel Nederland", aldus Rutte. "Dat je zelfs op de allerzwartste momenten, toch weer een nieuw initiatief kunt nemen, dat anderen weer inspireert."

