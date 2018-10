Nog één keer rennen voor vermoorde Hoornse Nadine Beemsterboer

HOORN - Op een koude decembermiddag in 2006 kregen de toen nog Hoornse Jacques en Wanda Beemsterboer een vreselijk bericht. Hun dochter, de 20-jarige Nadine, was dood. Ze was vermoord door haar ex-vriend.

"Hij had zich op een of ander moment voorgenomen dat Nadine niet verder mocht leven zonder hem. En daar heeft hij uitvoering aangegeven. Hij heeft op zijn woning op drie plaatsen een mes verstopt, heeft haar nog één keer op zaterdag 2 december naar zich toe weten te lokken en heeft haar met 36 messteken om het leven gebracht", vertelt Jacques.

Lees ook: Vader van vermoorde Nadine Beemsterboer: "Het gemis van je kind gaat nooit over"

Na het overlijden van hun dochter bedachten Jacques en Wanda het hardloopevenement Nadine OK: tien kilometer hardlopen in Scharwoude, in de strijd tegen zinloos geweld. Dat evenement wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden.

Na jaren in Hoorn te hebben gewoond, verliet het stel dit jaar het huis waarin ook hun dochter had geleefd. "Ik had verwacht dat ik er meer moeite mee zou hebben, maar aan de andere kant hebben we daar ook heel veel verdriet gekend. De kinderen zijn daar opgegroeid en dat is prachtig, maar Nadine heeft er ook opgebaard gelegen. En de dader is er drie jaar lang over de vloer geweest. Het voelt toch heel goed om daar nu afstand van te nemen", zegt haar moeder.

Lees ook: Verlof moordenaar Nadine Beemsterboer beangstigt familie: "We hebben er lichamelijk last van"

Mede vanwege de verhuizing stopt na dit jaar ook de hardloopwedstrijd in Scharwoude. Er wordt dan niet meer gerend, maar Nadine wordt door niemand vergeten. "Nadine zit in mijn hart. Dat zal altijd zo blijven", zegt haar moeder.

Het evenement is op zondag 14 oktober. Kijk hier voor meer informatie.