Flinke hoeveelheid kleding gestolen uit net verbouwde winkel: "Alle dure merken zijn weg" Foto: Tom van Dommelen

HEEMSTEDE - Met een gigantisch doek gingen ze te werk: de overvallers die afgelopen donderdag op vrijdagnacht inbraken in de kledingzaak By Arp in Heemstede. In totaal zijn er drie rekken met dure kleding gestolen uit de winkel, die net was verbouwd.

Rond 1.30 uur kwamen de inbrekers bij de kledingzaak aan. Ze gooiden de winkelruit in en legden een groot doek in het midden van de winkel. Zo snel als ze konden gooiden ze de kleding op het doek, waarna ze het als een knapzak opknoopten en op een scooter meenamen. "Het was in negentig seconden gebeurd", aldus eigenaar Tom van Dommelen. Lees ook: Dief steelt flessen rum uit dorpshuis Landsmeer: 'Geen slimme inbreker' Volgens Van Dommelen zijn er drie rekken met dure kleding meegenomen. De winkel zit al 22 jaar in Heemstede, maar dit heeft de winkeleigenaar nog nooit meegemaakt. "Het is nu wachten op de beelden van de ING-bank, die heeft camera's buiten hangen", vertelt Tom, die hoopt de kledingdieven te kunnen opsporen. 💬 Whatsapp ons!

