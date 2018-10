Dief steelt flessen rum uit dorpshuis Landsmeer: 'Geen slimme inbreker'

LANDSMEER - Uit Dorpshuis Landsmeer is gisternacht tijdens een inbraak drank gestolen. De schade valt mee: er werden alleen paar flessen rum meegenomen.

"Gelukkig is hij gestoord door ons alarmsysteem. Hij is in paniek naar binnen gerend en weer naar buiten. Als hij een slimme dief was geweest had-ie meer meegenomen dan die paar flessen", zegt iemand van het dorpshuis aan de Calkoenstraat.

De dader kwam binnen door de toegangsdeur te forceren. Volgens het dorpshuis valt de schade mee. "Hij is keurig te werk gegaan, dat klinkt gek, maar het is wel zo."

Er zijn videobeelden van de inbraak, maar de kwaliteit van de opname is erg slecht. Wie informatie heeft over de inbraak kan contact opnemen met de politie. De inbreker droeg handschoenen en had een capuchon op.