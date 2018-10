Deel dit artikel:













Schoten gelost in Alkmaarse wijk Hoefplan: man gearresteerd Foto: De foto is niet van vandaag. Door: Maurice Amoureus

ALKMAAR - In de Alkmaarse wijk Hoefplan is vanavond geschoten. De schietpartij was op het El Grecohof. De politie heeft een man opgepakt opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Dit meldt de politie op Twitter. De recherche doet op dit moment uitgebreid onderzoek. Het is niet het eerste schietincident in de Alkmaarse straat. In April maakten wij deze reportage in de wijk Hoefplan.



