Telstar verslaat 'rood' Helmond Sport

HELMOND - Telstar heeft drie punten gepakt tegen Helmond Sport. Op bezoek in Noord-Brabant waren de Velsenaren te sterk: 1-2. "Met best veel invallers kijk ik positief terug op deze wedstrijd. Wij hebben een geweldige mentaliteit getoond", aldus een stralende Mike Snoei.

Voor de wedstrijd was het puzzelen geblazen voor Snoei. De trainer van Telstar kampte met een volle ziekenboeg en kon geen beroep doen op Donny van Iperen, Frank van Korpershoek, Jasper van Heertum en Adham El Idrissi.

Begin voor Helmond Sport

De toeschouwers moesten tien minuten wachten voor de eerste echte actie op het veld. Furghill Zeldenrust van Helmond Sport schoot een vrije trap hard in, maar Jasper Houwen sloeg de bal uit de bovenhoek. Direct erna was de keeper kansloos op een schot van Jordan van der Gaag, de zoon van NAC-trainer Mitchell. De bal ging echter op de lat.

Fout Houwen

De wedstrijd sukkelde voort tot Zeldenrust het weer op zijn heupen kreeg. De aanvaller werd weggestuurd door Tibeau Swinnen en schoot op het doel van Houwen. Die liet de bal door zijn handen glippen en tot zijn grote opluchting vloog de bal net langs het doel.

Bliksemstart Ondaan

Nieuweling Terrel Ondaan mocht invallen met een half uur te spelen. Snoei prees zich tien minuten later zeer gelukkig met die wissel. De aanvaller zocht Jeroen Verkennis op, die hem neerhaalde in het strafschopgebied. De scheidsrechter floot, trok de rode kaart voor Verkennis en kende Telstar een strafschop toe. Kyle Scott rondde koel af en zette daarmee de 0-1 op het scorebord. "Dit is een kanjer dat weet iedereen. Ik heb net nog even gececkt of die handtekening echt gezet is en dat was het! Dit is jongen van het niveau Platje en Novakovich en daar zaten wij een beetje op te wachten. Dit hebben Buter en Ondaan geweldig gedaan", aldus trainer Snoei.

Telstar drukte door en Helmond Sport leek de moed te verliezen met een man minder. Scott schoot vanaf ver op het doel en zag zijn inzet uiteen spatten op de lat.

Enerverend slot

De bezoekers uit Velsen-Zuid leken in de 84e minuut de genadeklap uit te delen. Anass Najah was het eindstation van een goed uitgevoerde counter.

Helmond Sport gooide er een succesvol slotoffensief tegenaan. Bart Meijers kopte een corner in het net en daarmee was de hoop bij de thuisploeg weer een klein beetje terug. Het werd een beetje onvriendelijk aan beide kanten en dat resulteerde in de laatste minuut in een rode kaart. Joerie Poelmans haalde zijn tweede gele kaart en zo eindigden de Helmonders met negen man. Telstar hield nog even de adem in, maar toen was daar het verlossende eindsignaal: 1-2.

Opstelling Helmond Sport: Van Gassel, Verkennis, Meijers, Knops (De Braal/16), Poelmans, Van der Gaag, Brusselers, Swinnen, Koolhof (Muzaqi/79), Naudts, Zeldenrust

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral, Van Huizen, Rosheuvel, Brito, Najah, Scott, Springer, Sno, Seager, Mertens (Van der Laan/85)