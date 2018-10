Ondaan mede terug bij Telstar door assistent Correia

VELSEN-ZUID - Terell Ondaan maakte een geweldige rentree bij Telstar. De Witte Leeuwen wonnen mede dankzij een sterk optreden van de aanvaller met 2-1 op bezoek bij Helmond Sport. "Er was geen plek voor mij bij PEC Zwolle en ik trainde voor mezelf. Toen kreeg ik een belletje van Anthony Correia", aldus Ondaan.

"Ik heb ook met Anthony bij Telstar gespeeld. Hij zei tegen mij dat het goed zou zijn voor mijn zelfvertrouwen om terug te keren bij Telstar. Ik moest daar goed over nadenken, maar speel nu bij Telstar met alle liefde", vervolgt Ondaan.

De aanvaller speelde een aantal jaren terug al bij Telstar. Daar maakte hij toen vier doelpunten in drie wedstrijden. Doordat hij een amateurcontract had kon Willem II hem wegkapen. Dat is nu anders, want de Noord-Hollander tekende deze week een contract voor anderhalf jaar. "Het is natuurlijk een lager niveau dan de eredivisie, maar ik ga er vol voor", zei de inwoner van Assendelft.