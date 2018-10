Deel dit artikel:













Verdachte jihadronselaar (27) op vrije voeten, maar met socialmedia-verbod Foto: Telegram-groep Mounim A.

AMSTERDAM - De 27-jarige Mounim A., die via social media onder meer zou hebben opgeroepen tot de gewapende strijd in Nederland, komt vrij. Dat besliste de rechtbank Amsterdam, die voor de gelegenheid was uitgeweken naar de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol.

Hij moet zich wel aan meerdere voorwaarden houden, zoals een meldplicht bij de reclassering en een verbod op het gebruik van social media. Lees ook: 'Opgepakte Amsterdammer (27) sprak over aanslagen met vrachtwagen en vliegtuig' A. zou via Telegram honderden video's en afbeeldingen hebben verspreid van bijvoorbeeld onthoofdingen, martelingen en oproepen om aanslagen te plegen tegen westerse doelen. Hij wordt onder meer verdacht van opruiing. A.'s advocaat Vito Shukrula had gevraagd om hem vrij te laten. Volgens hem wist de man niet dat hij iets strafbaars deed. "Hij stuurde de filmpjes alleen maar door, meestal keek hij er niet eens naar." Volgens Shukrula is zijn cliënt alles behalve 'een haatbaard', sterker nog, er zat niet eens een ideologie achter. 💬 Whatsapp ons!

