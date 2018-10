'Opgepakte Amsterdammer (27) sprak over aanslagen met vrachtauto en vliegtuig'

AMSTERDAM - (AT5) De 27-jarige Amsterdammer die afgelopen zomer werd opgepakt op verdenking van opruiing tot het plegen van terroristische misdrijven, zou hebben gesproken over het met een vrachtwagen inrijden op mensen en over een vliegtuig waarmee een gebouw in Amsterdam-Zuid moest worden geraakt.

Dat komt naar voren in een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee mannen die al langer door de politie in de gaten werden gehouden. Morgen wordt de zaak voor het eerst behandeld door de rechtbank.

Telegram

Een van die twee is een inmiddels 16-jarige jongen die ook uit Amsterdam komt. Ook hij wordt verdacht van het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven via berichtenapp Telegram. De man over wie telefonisch wordt gesproken zou de 27-jarige Mounim A. uit de Amsterdamse Jordaan zijn.

Hij ontkent ooit te hebben gesproken over een aanslag met een vrachtwagen of vliegtuig. Hij heeft wel bekend beheerder te zijn geweest van twee groepsapps op Telegram waarin opruiend materiaal werd verspreid. Dat zegt zijn advocaat tegen AT5.

Onthoofdingen

In de Telegram-groepen ('Broerders' en 'Broederss') met tientallen leden komen foto's van onthoofdingen voorbij, een video met contactgegevens om geld over te maken naar Islamitische Staat of een filmpje van een kind dat met een kalasjnikov schiet en roept 'ongelovigen, jullie worden afgeslacht'.

Ook een video van de steekpartij in Den Haag op Bevrijdingsdag, waarbij Malek F. drie willekeurige mensen neerstak, wordt in de appgroep besproken: 'May Allah protect the Brother', is de begeleidende tekst.

Op een andere foto is FC Barcelona-speler Lionel Messi te zien (geknield op een voetbalveld in een oranje overall). Zijn hoofd wordt vastgehouden door een jihadist. Bij de cornervlag ligt een bom. De foto is voorzien van het logo van het WK Voetbal in Rusland. "So strike them upon the necks and strike from them every fingertip", staat erbij.

Islam4Holland

Politie en justitie krijgen Mounim in beeld in een onderzoek naar een andere Amsterdammer: een dan 15-jarige jongen uit de Indische Buurt. De lokale autoriteiten houden deze jongen begin 2017 al in de gaten na enkele tips van de AIVD, maar er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek.

Dat verandert als de jongen september vorig jaar opduikt op het Centraal Station. Hij loopt doelloos rond en is in het gezelschap van iemand die eerder had geprobeerd om in België af te reizen naar het strijdgebied in Syrië of Irak. Er volgt een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat de jongen uit Oost een een groepsapp op Telegram beheert. Deze heeft de naam 'Islam4Holland' en is wederom een groep waarin opruiend materiaal wordt gedeeld.

Infiltratie

In het onderzoek naar de minderjarige jongen komt de 27-jarige Mounim A. in beeld. Ook hij wordt een tijdje in de gaten gehouden. Veel moeite hoeven de rechercheurs van de afdeling Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) overigens niet te doen: met behulp van een alias worden ze lid van de Telegram-groepen die A. beheert.

En zo zien ze hoe Mounim veelvuldig foto's, filmpjes en geschriften deelt. Hij wordt ook fysiek geschaduwd. Bijvoorbeeld als hij op 4 mei vroeg in de ochtend de bus neemt richting zijn werk naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Ruim anderhalve maand later maakt A. hetzelfde ritje, waarbij wordt genoteerd dat hij nu 'een iets langere baard' heeft.

Nare filmpjes

Weer een paar dagen later, op 25 juni, is A. in Den Haag, waar hij met drie andere mannen flyers over de Islam uitdeelt op straat. Een kleine twee weken later, op dinsdagochtend 3 juli, wordt Mounim in alle vroegte van zijn bed gelicht in zijn ouderlijk huis in de Jordaan, nota bene om de hoek van het hoofdbureau van de politie.

Het Openbaar Ministerie vervolgt hem (en de inmiddels 16-jarige jongen uit Amsterdam-Oost) voor opruiing tot het plegen van terroristische misdrijven in de groepsapps op Telegram. Mounir zegt zich van geen kwaad bewust te zijn, omdat hij naar eigen zeggen niet wist dat de foto's en filmpjes die hij deelde als strafbaar worden beschouwd.

'Het zijn inderdaad nare filmpjes, dat weet hij ook, maar hij zegt: dat is openbare informatie op het openbare web. En ik deel dat met mensen die daar behoefte aan hebben, die daar meer over willen weten. Hij was zich er totaal niet van bewust dat dit mogelijk strafbaar was. Nu hij dat inziet, zal hij dat ook niet meer doen', aldus zijn advocaat Vito Shukrula.

Aanslag met vliegtuig

Mounim heeft bekend zichzelf Abu Bakr en Abu Bakr-al Baghdadi al-Hollandi te noemen. Hij zou ook hebben gesproken over het inrijden met een vrachtwagen op een groep mensen en een vliegtuig dat een gebouw in Amsterdam-Zuid in zou vliegen.

"Justitie vermoedt dat wellicht, maar mijn cliënt zegt dat hij niet degene is geweest die dat heeft gezegd tegen andere mensen. Dat zit weliswaar in een afgeluisterde gesprekken, maar Mounim zegt dat hij niet degene is over wie wordt gesproken. Dat is iemand anders geweest", stelt zijn advocaat.

Concrete bewijzen dat A. daadwerkelijk iets van plan zou zijn geweest, zijn volgens zin advocaat niet gevonden. Bij hem thuis zijn ook geen wapens of explosieven gevonden.

Extra Beveiligde Inrichting

Mounim is vanochtend overgeplaatst naar de terroristenafdeling van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, omdat hij volgens justitie 'nog geen inzicht wil geven in de motieven van zijn handelen'. "Dat is dan ook mede de reden dat de openbare orde en veiligheid ook nu nog in het geding is", aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een brief aan A.

Waarom A. pas nu wordt overgeplaatst naar de terroristenafdeling in de EBI wil een justitiewoordvoerder niet zeggen. De advocaat van Mounim A. gaat de overplaatsing aanvechten.

Inhumane omstandigheden

"Hij heeft drie maanden lang in een normale gevangenis gezeten en tussen iedereen rondgelopen. Een paar dagen voor de zitting plaatst justitie hem in de EBI, waar hij vastzit onder inhumane omstandigheden. Ze hadden hem dan direct daar moeten plaatsen en niet vlak voor de pro-formazitting. Wij hebben nu het idee dat dat puur is vanuit justitie om spierballen te tonen voor de bühne", aldus Shukrula.

Mounim A. staat morgen voor het eerst terecht in een extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De zaak van zijn 16-jarige medeverdachte vindt achter gesloten deuren plaats, omdat hij minderjarig is.