Mogelijk regels over gebruik en verkoop lachgas na Alkmaar Ontzet

ALKMAAR - Tijdens de Victoriefeesten van Alkmaar Ontzet konden bezoekers van de feesttent op de Paardenmarkt lachgaspatronen en ballonnen kopen om te gebruiken als partydrug. De gemeente was hierover niet ingelicht en zegt geschrokken te zijn. "We merken een toename van het lachgasgebruik bij evenementen en gaan onderzoeken of we hierover regels kunnen opstellen."

Dat laat een woordvoerder van Gemeente Alkmaar weten aan NH Nieuws. Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober konden bezoekers bij een stand in de partytent op de Paardenmarkt ballonnen kopen met lachgas. De ene Alkmaarder reageert op Facebook dit 'echt niet normaal' te vinden, de ander vindt het 'eigen verantwoordelijkheid'. Organisator van het feest Peter Wouters zegt tegen NH Nieuws: "Het was alleen te koop op de dagen dat de tent toegankelijk was voor bezoekers van achttien jaar en ouder."

Lees ook: Revalidatie-arts: "Gebruik lachgas kan zorgen voor verlamming"

Het verkopen van lachgas is niet verboden, maar voor veel gemeenten wel een doorn in het oog. Zo werd er op de Blaricumse kermis veel gedeald in lachgas en zorgde dit voor overlast.

Lachgas legaal

Het verhandelen van lachgas voor recreatief gebruik valt sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet en is niet opgenomen in een evenementvergunning. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is de de producent of verkoper verantwoordelijk voor het veilig gebruiken ervan en de gebruiker voor de gevolgen van het gebruik.

Zorgelijke trend

Wouters verkocht de partydrugs vanuit economisch oogpunt. "Ik merkte dat het spul populair is én legaal. Dus voor mij was het om wat extra te verdienen." Het CDA in Alkmaar heeft inmiddels een brief gestuurd naar het College waarin zij aangeven de trend lachgas een 'zorgelijke ontwikkeling' te vinden. Als voorbeeld halen ze ook Koningsdag aan, waar de partydrug openlijk (en voor iedereen toegankelijk, óók minderjarigen) werd verkocht.

Lees ook: Leveranciers lachgaspatronen bereid om mee te werken aan rem op verkoop

De gemeente laat weten niet te hebben meebetaald aan het Victoriefeest op de Paardenmarkt. Ze gaan onderzoeken of ze in de APV (gemeentelijke wetgeving) aanvullende regels op kunnen nemen omtrent het gebruik en de verkoop van lachgas. Partyorganisator Wouters: "Het zal niet lang meer legaal blijven. Wat mij betreft wordt het volgend jaar verboden."