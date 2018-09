Deel dit artikel:













Vechtpartijen, dealers en tiener 'out' naar ziekenhuis: Blaricumse kermis uit de hand gelopen Foto: ANP

BLARICUM - De kermis in Blaricum afgelopen maand is erg uit de hand de gelopen. "Er was veel meer onrust dan voorgaande jaren. We hadden 28 man politie en toezichthouders op straat en die waren echt nodig", vertelt burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

"Er werd veel gedeald en dan vooral in lachgas. Iemand reed expliciet rond om het uit te delen", aldus de burgemeester. Maar dat is niet het enige voorval. "Ook een 14-jarig meisje is 'volkomen out' gegaan en met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis." 'Veel vechtpartijen'

De politie laat weten dat ze in de hele week zeven mensen hebben opgepakt. "Dat lijkt weinig, maar er is ook veel in de kiem gesmoord door politiemensen", zegt een woordvoerder. "Er was sprake van veel vechtpartijen, vernielingen en openbare dronkenschap." Daarom heeft de burgemeester besloten dat het niet langer zo kan. Ze wil de kermis 'dorpser' maken om de overlast tegen te gaan. Het voorstel van het college wordt nog dit jaar in de gemeenteraad besproken.