Nog weinig Noord-Hollandse input tijdens nationale actiedag voor Sulawesi

HILVERSUM - Morgen wordt in Beeld en Geluid in Hilversum de nationale actiedag gehouden van Giro 555 voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. Mensen kunnen laten weten waarmee ze geld willen gaan ophalen, maar de Noord-Hollanders lijken wat beperkt aanwezig.

Groningen, Wageningen, Gouda.. vanuit verschillende plaatsen in Nederland komen mensen in actie om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Dat is te zien op de website van 'Kom in actie voor 555'.

Lees ook: Nationale actiedag voor slachtoffers Sulawesi in Hilversumse Beeld en Geluid

Volgens een woordvoerder van Giro 555 hoeft het gebrek aan Noord-Hollandse acties niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk maar heel weinig acties zijn: "Sommige mensen melden hun actie niet, dat maken we iedere keer mee."

Nationale actiedag

Morgen om 12:00 uur wordt de nationale actiedag afgetrapt in Beeld en Geluid in Hilversum door Dionne Stax. Verschillende bekende Nederlanders gaan zich vanaf deze locatie inzetten voor het goede doel. Zo geven Volendammers Nick en Simon twee huiskamerconcerten, geeft tv-kok Danny Jansen workshops Indisch koken en spreekt weerman Gerrit Hiemstra over het klimaat. Deze activiteiten zijn open voor het publiek.