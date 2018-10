Deel dit artikel:













Nationale actiedag voor slachtoffers Sulawesi in Hilversumse Beeld en Geluid Foto: ANP

HILVERSUM - Museum Beeld en Geluid in Hilversum is woensdag 10 oktober het decor van de nationale actiedag voor de slachtoffers van de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi. De NPO zendt de actiedag de hele dag uit via tv en radio.

Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor de Nationale Actie van Giro555 ‘Nederland helpt Sulawesi’. Om 12.00 uur is de aftrap van de actiedag. De radiozenders Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX besteden de hele dag aandacht aan de ramp. Een belpanel met bekende en onbekende Nederlanders zit klaar om telefoontjes van donateurs te beantwoorden. Ook online is de actiedag te volgen. Het voorlopige eindbedrag zal die avond in televisieprogramma Pauw worden bekendgemaakt. 3 miljoen

Via Giro555 is inmiddels al ruim 3 miljoen euro opgehaald voor de mensen op Sulawesi, die afgelopen zaterdag werden opgeschrikt door een hevige aardbeving en vervolgens werden overvallen door een allesvernietigende tsunami. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1.600 mensen.