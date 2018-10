Deel dit artikel:













Kippenvel door optreden emotionele Jim Bakkum bij herdenking treindrama Oss Foto: Omroep Brabant

EGMOND BINNEN - Jim Bakkum had gisteren een zeer heftige, maar bijzondere taak te volbrengen. De zanger uit Egmond-Binnen kreeg namelijk de eer om te zingen op de herdenking van de kinderen in Oss, die een paar weken geleden om het leven kwamen bij een ongeluk tussen een elektrische bolderkar en een trein. "Het was heftig, maar zo mooi."

De zanger zong gisteren tijdens de officiële herdenking in Oss zijn nummer 'Schouder'. Tijdens het optreden prikken tranen bij de zanger in de ogen. "Dit is één van de heftigste dingen die ik ooit heb gedaan", schrijft Bakkum op zijn Facebookpagina. Lees ook: Vanochtend geen Stints op de weg: kinderdagverblijven op zoek naar alternatief Na de dienst had de Binder een ontmoeting met de ouders van de omgekomen kinderen. Die ontmoeting is 'voor eeuwig in mijn geheugen gegrift'. Hij prijst de kracht van de achtergebleven vaders en moeders. 'Kippenvel'

De reacties die de zanger onder het bericht ontvangt geven één collectief gevoel weer: kippenvel. "Ik heb het ook niet droog gehad. Je bent een kanjer!", schrijft Ellen van den Bosch. "Die komt binnen zeg...", reageert Danielle en Arnold ten Teije vindt het 'geweldig dat je dit hebt gedaan'. Jim Bakkum voelt zich vereerd dat hij deze eer mocht bewijzen. "Het was heftig, maar zo mooi", concludeert Bakkum. "De vier helden uit Oss zal ik nooit vergeten. En met mij, héel Nederland."