Winkelend publiek wil dat tasjesrovers hard worden aangepakt Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Dieven in Beverwijk en Heemskerk hebben het gemunt op vrouwentassen. In twee maanden tijd zijn twaalf vrouwen beroofd. De schrik zit er dan ook behoorlijk in bij het winkelend publiek.

Het was onder meer raak bij winkelcentrum Plantage in Beverwijk. Sommige vrouwen hebben die daar regelmatig komen, hebben daarom nu hun maatregelen genomen. "Ik heb het hengsel van mijn tas om mijn nek. Als ze dan iets willen, zullen ze ook míj moeten meenemen', zegt een van hen. Een andere vrouw heeft ook gehoord van de tasjesrovers, maar is minder voorbereid. Haar tas bungelt langs haar lichaam, de rits open. "Ik moet alerter zijn", geeft ze toe. "Vingers afhakken"

De vrouwen balen van de rovers. Ze voelen zich aangetast in hun vrijheid. "Mochten ze ze pakken, dan moet de politie ze hard aanpakken" , roepen ze in koor. Eén vrouw voegt er zelfs aan toe: "Ze moeten hun vingers afhakken. Dan leren ze het wel af." De poltie zegt de tasjeroven serieus te nemen en vraagt mensen meteen 112 te bellen als ze zijn beroofd of iemand beroofd hebben zien worden zodat de verdachten kunnen worden gepakt. Lees ook: Tasjesdieven teisteren IJmond: twaalf vrouwen beroofd in twee maanden Omdat de signalementen uiteenlopen, durft de politie nog niet te zeggen of het om één persoon gaat of dat het 'meerdere individuele criminelen' betreft.