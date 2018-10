Tasjesdieven teisteren IJmond: twaalf vrouwen beroofd in twee maanden

BEVERWIJK - De politie waarschuwt inwoners van Beverwijk en Heemskerk voor een of meerdere straatrovers die het op smartphones en tassen van argeloze vrouwen hebben voorzien. In de afgelopen twee maanden zijn er twaalf vrouwen beroofd.

De twaalf slachtoffers zijn tussen de 31 jaar en 82 jaar oud en werden tussen 12 augustus en 3 oktober beroofd. De dader of daders hanteren steeds dezelfde werkwijze: de vrouw wordt van achteren benaderd door een man, die in het voorbijgaan een smartphone uit de handen of een tas van de schouder van het slachtoffer meegrist. Vervolgens gaat de dader er rennend of fietsend vandoor.

Omdat de signalementen van de daders sterk uiteenlopen, durft de politie nog niet te zeggen of het om een en dezelfde dader gaat of dat het om 'meerdere individuele criminelen' gaat. Mogelijk is er zelfs sprake van een bende waarvan de leden hun werkwijze op elkaar afstemmen. Tot dusver is bij de straatroven niemand gewond geraakt.

Moeilijk te voorkomen

De politie erkent dat deze vorm van straatroof moeilijk te voorkomen is, maar adviseert mensen wel goed om zich heen te kijken als ze op straat hun telefoon gebruiken of bijvoorbeeld een handtas in een fietstas doen.

Wie zelf slachtoffer is geworden, wordt nadrukkelijk gevraagd aangifte te doen. Ook wie getuige is geweest van een van de twaalf straatroven, wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844. Wie getuige is van een toekomstige straatroof, moet direct 112 bellen, adviseert de politie.



Bekijk op de kaart hieronder waar en wanneer de twaalf vrouwen van hun eigendommen zijn beroofd.