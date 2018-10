Gedumpte leeuwenwelp nog maand in quarantaine

ANNA PAULOWNA - De gedumpte leeuwenwelp die sinds gisteren wordt opgevangen bij de Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna, blijft daar de komende maand nog in quarantaine.

Dat zegt directeur Robert Kruijff. Volgens Kruijff gaat het goed met de jonge mannetjesleeuw. "Hij is een beetje tot rust gekomen en eet en drinkt goed. Een dierenarts zal hem morgen nog goed onderzoeken, maar hij ziet er goed uit."

Op Facebook schrijven zijn verzorgers dat ze hem vooral lichtverteerbaar voedsel hebben gegeven, 'omdat niet duidelijk is waar hij aan gewend is'. In een video op de Facebook-pagina van de Stichting Leeuw is te zien dat hij 'het eerste speelgoed dankbaar in ontvangst heeft genomen'

Over een maand gaat hij naar het grote centrum van de Stichting Leeuw, waar ook andere leeuwen worden gehouden. Een deel van de opgevangen leeuwen wordt door de Stichting naar Afrika gebracht, om ze daar in een natuurlijke habitat terug te plaatsen. "Dit leeuwtje komt daar in de toekomst zeker ook voor in aanmerking", aldus De Kruijff. De leeuwen verblijven in Afrika in een gebied waar ze worden bewaakt en bijgevoerd.

Onderzoek naar herkomst

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat het onderzoek nog loopt. Het is nog niet duidelijk waar het leeuwtje vandaan komt. Het dier werd gevonden door een hardloper in het Utrechtse Tienhoven. Samen met de politie wordt geprobeerd te achterhalen wie het welpje in het weiland achterliet.