Leeuwenwelp gedumpt in Utrecht, opgevangen in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Het leeuwenwelpje dat eerder vandaag werd aangetroffen door een hardloper in Tienhoven (Utrecht) is naar de Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna gebracht.

Het leeuwtje zat in een hondenbench en was achtergelaten in een weiland, meldt RTV Utrecht. Omdat de bench niet erg stevig was, werd er een dierenarts uit Dodewaard opgeroepen om het dier te verdoven en zo ontsnapping te voorkomen.

Het leeuwtje bleef echter rustig en verdoving bleek niet nodig. De leeuw werd uiteindelijk met kooi en al in een vrachtwagen geschoven en naar Anna Paulowna gereden. De dierenarts schat dat het leeuwtje ongeveer vier maanden oud is.



Quarantaine

"Het gaat goed met het leeuwtje, het dier zit in quarantaine", aldus directeur Robert Kruijff van Landgoed Hoenderdaell. Volgens de dierenarts komt het zo goed als niet voor dat er een gedumpt jong leeuwtje wordt gevonden.

De politie en de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het dier.