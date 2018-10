Cocktail van drugs en drank in het spel bij dodelijk ongeluk Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - De veroorzaker van het fatale ongeluk in Nieuw-Vennep had een cocktail van drugs en drank gebruikt. De twee dodelijke slachtoffers zijn een 66-jarige man en een 62-jarige vrouw. Het echtpaar kwam uit het Utrechtse Houten.

De auto van het echtpaar was een van de vier auto's die rond 18.40 uur bij een aanrijding op de A44 richting Amsterdam betrokken waren. De slachtoffers leefden op dat moment nog, maar reanimatie mocht niet baten. Een derde betrokkene raakte gewond en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen hebben de politie verteld dat zij hebben gezien hoe een auto bij een inhaalmanoeuvre eerst een andere auto aantikte, om vervolgens achterop de auto van het echtpaar uit Houten te botsen. Door die klap schoot hun auto door en botste tegen een andere auto.

Drugs en alcohol

De bestuurder van de inhalende auto stapte na het ongeluk uit en rende een akkerland in. Niet veel later werd hij gevonden in een met koolzaad begroeid veld, mede dankzij een politiehond. De resultaten van een blaas- en speekseltest verklaren zijn vlucht: hij had niet alleen gedronken, maar ook een cocktail van cocaïne, amfetamine en methamfetamine te hebben gebruikt.

Hij is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Een afgenomen bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut verder onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs.