Twee doden bij zwaar ongeval op A44 bij Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Bij een ongeluk op de A44 bij Nieuw-Vennep in de richting van Amsterdam zijn twee mensen omgekomen.

NIEUW-VENNEP - Bij een ongeluk op de A44 bij Nieuw-Vennep in de richting van Amsterdam zijn twee mensen omgekomen. Er is ook iemand gewond geraakt. Hoe het met dat slachtoffer gaat, is niet bekend. De weg is dicht.

Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Op foto's is te zien dat de schade groot is. Een auto is op zijn kant beland. Na het ongeluk rende een van de betrokkenen weg. Een politiehelikopter werd ingezet om de persoon te vinden. Er werd ook een Burgernet-bericht verspreid. Daarin werd gevraagd uit te kijken naar een man in een roze poloshirt. Hij zou de mogelijke veroorzaker zijn van het ongeval. Onderzoek

De man is inmiddels teruggevonden en aangehouden. Een woordvoerder van de politie zegt dat hij is opgepakt omdat je de plek van een ongeval niet zomaar mag verlaten. Of hij echt achter het stuur zat van een van de auto's, is nog niet bekend. Hij zou ook in shock kunnen zijn, zegt de woordvoerder. Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie nog niets zeggen. De weg gaat naar verwachting rond 22.00 uur weer open.