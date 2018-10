Deel dit artikel:













Haarlemse wethouder over protest buren verslaafdenopvang: "Angst is slechte raadgever" Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - De Haarlemse wethouder Jur Botter begrijpt dat de buren van een mogelijke locatie voor een verslaafdenopvang in een weiland in Haarlem-Oost geschrokken zijn van de plannen. "Maar angst is een slechte raadgever."

Geschreven door Geja Sikma

Haarlem wil een vervallen boerderij met een paar weilanden aan de Nieuweweg voor negen ton kopen. Dat zou volgens de gemeente een goede plek zijn om een verslaafdenopvang te realiseren waar oudere, uitbehandelde dakloze verslaafden kunnen wonen. Tot grote schrik van de bewoners van het afgelegen landelijke weggetje in Haarlem-Oost. Wethouder Jur Botter betreurt het dat er geen tijd is om eerst een goed en gedegen plan voor zo'n verslaafdenopvang te maken, met criteria en voorwaarden. "Maar de verkopende partij heeft een deadline van 18 oktober gesteld", liet hij deze week aan de commissie Ontwikkeling weten. "Als wij het niet kopen dan ben ik bang dat het een hele lange tijd zal duren voordat we weer een plek hebben voor een Domus-Plus", zegt Botter tegen NH Nieuws. Op de datum van de deadline neemt de Haarlemse raad een besluit, maar tijdens de behandeling van de kredietaanvraag in de commissie Ontwikkeling lijkt een meerderheid voor het plan. Hoewel de partijen liever hadden gezien dat er eerst criteria waren opgesteld voor een geschikte locatie. Lees ook: Meerderheid Haarlemse raad voor koop boerderij voor verslaafdenopvang De buren van de boerderij aan de Nieuweweg zijn bang dat hun rustige leventje voorbij is als er verslaafden naast hen komen wonen, die geenszins van plan zijn om af te kicken. Ook de omliggende wijkraden zijn in verweer gekomen, uit angst dat de cliënten door hun woonwijken en langs hun winkels toch weer naar het centrum van de stad zullen blijven trekken. Lees ook: Groeiend verzet tegen verslaafdenopvang in Haarlems weiland Volgens het Haarlems gemeentebestuur is die angst ongegrond. Wethouder Botter denkt samen met zijn collega wethouder Marie-Thérèse Meijs goede afspraken te kunnen maken en dat een Domus-Plus verslaafdenopvang helemaal niet hoeft te betekenen dat er heel veel overlast voor de buren is. Wethouder Jur Botter: "Net als bij de daklozenopvang Velserpoort en in de Wilhelminastraat gaan we afspraken maken. De problematiek rondom deze groep mensen is daar eigenlijk nihil geworden."