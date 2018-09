Groeiend verzet tegen verslaafdenopvang in Haarlems weiland

HAARLEM - Het verzet tegen een verslaafdenopvang in een boerderij aan de rand van Haarlem beperkt zich niet langer tot alleen de directe buren. Ook in de omringende wijken groeit de onrust.

Het rustige karakter van de Nieuweweg in de weilanden van de Zuiderpolder zijn volgens het college van B&W prima geschikt voor een zogenaamde Domus+ van het Leger des Heils. In een nieuw te bouwen pand zouden dan ongeveer dertig verslaafden die er niet in slagen om af te kicken, opgevangen worden.

De leegstaande boerderij moet nog gekocht worden door de gemeente en volgende maand neemt de gemeenteraad hier een besluit over. De buren van de beoogde locatie hebben nu grote spandoeken opgehangen rondom de boerderij.

Lees ook: Streekbuurt in Haarlem fel tegen daklozenopvang uit angst voor veiligheid

Onrust

Niet alleen de directe buren vrezen voor hun veiligheid; ook de wijkraden van Haarlem-Oost denken dat de verslaafden door hun buurten gaan zwerven en zeker in het nabij gelegen Reinaldapark voor onrust zullen gaan zorgen.

Buurman Henk de Bruijn is blij met de toenemende steun. "Het is te rustig voor ze hier. Ze willen naar hun vriendjes in de stad en dan trekken ze door de wijken heen."