Telstar-trainer Mike Snoei: "Jong Ajax heeft prima geprofiteerd"

AMSTERDAM - Mike Snoei was mild voor zijn ploeg na afloop van de wedstrijd tegen Jong Ajax. "De 3-0 nederlaag geeft de wedstrijd totaal niet weer," aldus de trainer van Telstar.

Jurgen Ekkelenkamp maakte het eerste doelpunt. Het was een lucky goal: via een been van Telstar werd de bal van richting veranderd. Doelman Jeroen Houwen was al op weg naar de andere hoek en bleef aan de grond genageld staan. "Het is niet de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt," glimlachte Ekkelenkamp. "Soms moet je geluk hebben, hij zat er lekker in."

"We hadden in het eerste helft het gevoel dat we iets konden halen," zei Snoei. "Dan valt er zo'n lullige goal binnen en toen moesten we ruimte weggeven. Daar heeft Jong Ajax prima van geprofiteerd, eerlijk is eerlijk."

Michael Reiziger was na afloop tevreden: "We hadden moeite met de verdediging van Telstar. Na het doelpunt ging het makkelijker." De trainer ziet zijn ploeg stappen maken. "De jonge jongens zien dat bij dit soort wedstrijden iets anders van ze wordt verwacht. Je ziet ze vooruit gaan."