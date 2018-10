Jong Ajax overklast Telstar

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft overtuigend gewonnen van Telstar. In de tweede helft maakten de Amsterdammers drie doelpunten tegen de ploeg uit Velsen-Zuid.

Telstar trad aan met een defensieve opstelling. Opvallende naam was Jordie van der Laan. De aanvaller mocht starten ten koste van Facundo Lescano van trainer Mike Snoei. Toine van Huizen kwam terug van een schorsing. Bij Jong Ajax ontbrak Kaj Sierhuis, hij was ziek.

Begin voor Telstar

De Witte Leeuwen kwamen goed uit de startblokken, al was het tempo niet hoog. Jong Ajax was het meeste aan de bal, maar de Velsenaren hadden de grootste kansen. Dylan Mertens schoot de bal bijna binnen na aangeven van Van der Laan. Dominik Kotarski wist moeizaam te redden. Schoten van Jasper van Heertum en Melle Springer vlogen naast het doel.

Na een ruim half uur ging Kyle Scott naar de grond in het Amsterdamse strafschopgebied. De 24-jarige debuterende scheidsrechter Luca Cantineau vond het echter niks.

Vlak voor rust voorkwam doelman Jeroen Houwen tot twee keer een doelpunt van Jong Ajax. Het schot van Danilo Pereira da Silva werd naastgetikt, het schot van Nicolas Kühn over.

Doelpunten Jong Ajax

In de tweede helft zakten de Velsenaren door het ijs. Na zes minuten opende Jong Ajax de score. Via een been van Telstar werd een schot van Jurgen Ekkelenkamp gepromoveerd tot doelpunt: 1-0. Jeroen Houwen stond aan de grond genageld.

Da Silva maakte het nog mooier voor de Amsterdammers. De goed spelende aanvaller draaide weg en schoot vanaf de rand van de zestien binnen in de korte hoek.

Dennis Johnsen viel in bij Jong Ajax en dat deed hij goed. Met nog tien minuten op de klok besliste hij de wedstrijd door een voorzet van Mitchel Bakker binnen te tikken: 3-0.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Bakboord, Schuurs, Botman, Bakker, Ekkelenkamp, Gravenberch, Kühn, Cerny (Johnsen/74), Pereira, Lang

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral, Van Heertum (Lynen/54), Van Iperen, Brito, Springer, Scott (Lescano/83), Najah, Van Huizen, Mertens, Van der Laan (Van Bronkhorst/70)