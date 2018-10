Goed weerbericht: ook volgende week nog nazomer

NOORD-HOLLAND - Eerder deze week schreven wij al over het lekkere nazomerweer dat dit weekend voor de deur staat. Maar goed nieuws voor de zonaanbidders: de grote gele vuurbal laat zich ook ná het weekend nog veelvuldig zien.

Onze huisweerman Jan Visser zegt dat met name de woensdag en donderdag erg zonnig gaan worden, met temperaturen die op kunnen lopen tot 20 graden. Herfstbuien zijn in geen velden of wegen te bekennen.

"De week begint nog met iets lagere temperaturen, zo rond de 15/16 graden. De dagen daarna wordt het nóg zonniger met hogere temperaturen tot gevolg", voorspelt de NH-weerman. Met andere woorden: "Het wordt mooi weer."

Glad ijs

Verder kijken dan volgende week, daar waagt weerman Visser zich niet aan. "Dan bevind je je op glad ijs, het blijven voorspellingen."