Herfstkleuren in het bos en drankjes op terrassen: er is een nazomer in aantocht!

NOORD-HOLLAND - Komend weekend kun je genieten van een echte 'oktoberse nazomer'. Het wordt vrijdag, zaterdag en zondag rond de 20 graden in onze provincie. Perfecte weersomstandigheden voor een drankje op het terras en een boswandeling.

NH-weerman Jan Visser voorspelt zonnige dagen. "Die horen er rond deze tijd van het jaar wel een beetje bij. Er staat weinig wind en er valt géén regen." Zaterdag kan de temperatuur oplopen tot 21 graden. Zondag wordt het iets koeler. "Al met al prachtige dagen om bijvoorbeeld paddenstoelen te spotten in het mooie gekleurde bos", aldus Visser.

Geniet zolang het kan

De mooie dagen houden aan tot en met volgende week. "Ik vrees dat het daarna wel echt over is. Dus geniet nog even van deze temperaturen!"