Zeehond bevrijd uit visnet

TEXEL - Een zeehond is op deze dierendag uit een benarde positie bevrijd. Het beestje zat vast in een net op de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder. Gelukkig konden dierenverzorgers het dier redden.

Eind september werd het dier voor het eerst gespot. Kitesurfers konden het net toen gedeeltelijk lossnijden, maar voor ze het helemaal konden losmaken was het dier weer gevlucht. Weken later werd de zeehond pas weer gespot, door schip Het Sop.

Dierverzorgers van Ecomare en bemanning van de KNRM gingen meteen naar de Razende Bol, waar de zeehond in het zand lag.

Vermagerd

De reddingsploeg moest de zeehond besluipen en op het laatste moment zelfs een sprintje trekken om het dier te vangen, voor hij het water weer indook. Het lukte de reddingswerkers vervolgens om het net helemaal los te knippen.

De zeehond kon door de verstrikking een tijd nauwelijk vis vangen en was daardoor flink vermagerd. Toch was het dier volgens Ecomare nog sterk genoeg om meteen het water in te duiken zodra het was verlost van het net.