Ecomare biedt onderdak aan nieuwe zeehondensoort

TEXEL - Ecomare heeft twee nieuwe permanente bewoners: de ringelrobben Rick en Bob hebben er een nieuw thuis gevonden nadat er in dierentuin Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem geen plek meer voor het duo was.

De dieren, vader en zoon, zijn vandaag naar Ecomare verhuisd en zijn daarmee de derde zeehondensoort in de zeehondenopvang. In het centrum leven voornamelijk gewone en grijze zeehonden. Ringelrobben leven in het Noordpoolgebied. Ze hebben hun naam te danken aan de kringen op hun vacht, schrijft Ecomare. Verder lijken ze veel op de gewone zeehond, al zijn ze wat boller en hebben ze een kortere snuit. De dieren worden ook wel 'kleine zeehonden' (vanwege hun uiterlijk) of stinkrobben (vanwege de sterke geur uit hun bek in de paartijd) genoemd. Vader en zoon ringelrob wonen bij Ecomare in het bassin met de glazen wand. De zeehonden die daar eerder leefden, zijn naar het grote bassin verhuisd.