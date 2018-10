Kermis Bussum loopt uit de hand: vernielingen en intimidaties 'door 200 jongeren'

BUSSUM - Een grote groep jongeren heeft zich afgelopen vrijdag ernstig misdragen nabij de kermis van Bussum. De politie is op zoek naar getuigen van de vernielingen, mishandelingen en intimidaties en bestudeert beelden van beveiligingscamera's om de daders te identificeren.

Meerdere getuigen meldden vrijdagavond vanaf 18.00 uur bij de politie dat een groep jongeren in en in de buurt van de Veerstraat forse overlast veroorzaakte. Ze staken vuurwerk af, pleegden vernielingen en vielen mensen lastig. In een poging de ongeregeldheden in de kiem te smoren, heeft de politie - die met 'minimale bezetting' op de kermis aanwezig was - extra agenten naar het centrum gestuurd.

In de uren daarna liep het op diverse plekken op en nabij de kermist opnieuw uit de hand, zo laat een politiewoordvoerder weten. Over het aantal relschoppers treedt de politie niet in detail, maar in een interview met NH Nieuws laat burgemeester van Gooise Meren Han ter Heegde weten dat het om zo'n tweehonderd relschoppers ging.

Vlam opnieuw in de pan

Toen de burgemeester rond 22.00 uur het centrum bezocht, was het volgens hem rustig. Na sluitingstijd, zo rond de klok van 23.00 uur, sloeg de vlam volgens hem opnieuw in de pan. "Meisjes zijn betast, en er waren bedreigingen en vernielingen", schetst hij een beeld van de ongeregeldheden. Om herhaling te voorkomen heeft hij de beveiliging opgeschroefd: zaterdag liepen er twee groepen ME'ers rond, net als honden(geleiders) en particuliere beveiligers.

De politie noemt geen aantallen, maar volgens burgemeester Ter Heegde gaat het om een groep van zo'n 200 raddraaiers. Die komen volgens hem zeker niet allemaal uit Bussum. "Het is een rondreizend circus dat bekijkt waar evenementen zijn en daar gaat matten", vertelt hij. "Het zijn jongens tussen de 14 en 18 jaar uit de hele regio die op sociale media afspreken om te gaan rellen. Ze zien de kermis als een een soort vrijplaats. Dit is een tendens die we in 't Gooi zien."

Hij doelt onder meer op de rellen tijdens de Blaricumse kermis. Ook dat evenement werd ontsierd door de nodige vechtpartijen, vandalisme en drugshandel en -gebruik.

Twee meisjes

De door de burgemeester getroffen extra maatregelen hebben in ieder geval hun vruchten afgeworpen, want zaterdagavond bleef het wél rustig.

Voor de rellen van vrijdagavond is nog niemand aangehouden, al bestudeert de politie het beschikbare beeldmateriaal om de daders alsnog te identificeren. Ook de verklaringen van twee meisjes, die zijn lastiggevallen en met wie de politie inmiddels contact heeft, kunnen daarbij helpen.

Getuigen van de ongeregeldheden wordt gevraagd zich bij de politie te melden op telefoonnummer 0900-8844.