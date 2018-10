Figuranten gezocht voor Sinterklaasjournaal en tv-intocht

ZAANSTAD - De Zaanstreek maakt zich op voor de landelijke intocht van de Sint. Dat betekent dat het Sinterklaasjournaal er ook weer aan zit te komen. Voor mensen die het leuk vinden biedt het kinderfeest dé kans op hun 15-minutes-of-fame. Hoe?

Voor de opnames van het Sinterklaasjournaal en de dag van de intocht is de NTR namelijk op zoek naar figuranten, meldt mediapartner Regiopurmerend. De opnames vinden plaats in de week van 10 tot 17 oktober in Slot Zeist.

Op de dag van de tv-intocht (17 november) wordt daarnaast van de figuranten verwacht dat ze de hele dag aanwezig zijn. "Want niets is leuker voor kinderen dan de sterren die ze kennen van het Sinterklaasjournaal ook in levende lijve te zien."

Aanmelden?

Wie niet schroomt om lange dagen te maken en de rol van figurant aanspreekt, kan zich aanmelden via figurant@sintinwormer.nl. In het bericht moet je je naam, geboortedatum en contactinformatie vermelden. Er staat een minimale reiskostenvergoeding tegenover het figureren.