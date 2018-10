Erik ten Hag: "Jammer dat je de 2-1 niet maakt"

MÜNCHEN - Ajax-trainer Erik ten Hag liet zich na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Bayern München feliciteren, ook al had een overwinning erin gezeten. "Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant ben ik erg tevreden, aan de andere kant hadden we hier kunnen en moeten winnen", aldus de trainer van Ajax voor de microfoon van Veronica.

Ten Hag sprak in Zuid-Duitsland van een 'uitstekende prestatie op de beginfase na'. In de openingsminuten scoorde Mats Hummels uit een voorzet van Robben met het hoofd. Ajax, spelend met Tadic in de aanval in plaats van Huntelaar of Dolberg, nam gaandeweg de eerste helft de wedstrijd over. Noussair Mazraoui tekende voor de gelijkmaker. Ondanks een aantal goede kansen kwam Ajax niet tot winst.

Speelwijze

Ten Hag: "We waren heel moedig. We hebben verdedigd waar we konden en continue op de bal gejaagd. Waar we konden, hebben we gevoetbald en we hebben goed gecounterd. Bayern had problemen met onze speelwijze. Het is jammer dat je de 2-1 niet maakt, maar het team heeft als collectief super gefunctioneerd. Je ziet tot welke hoogte we kunnen stijgen."

Ambiance

"Het is natuurlijk uitdagend om in zo'n ambiance te spelen. De steun van onze supporters de hele wedstrijd was fenomenaal. Dat je dit kunt brengen doet goed. Als je wilt overleven in de Champions League moet je uit wat meenemen en thuis winnen. Dat hebben we gedaan. Dit geeft zelfvertrouwen, daar kunnen we weer wat mee."