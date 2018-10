Ajax overtuigt in München, maar wint niet

MÜNCHEN - Nog nooit wist Ajax een uitwedstrijd tegen Bayern München te winnen. Dinsdagavond waren de Amsterdammers er dichtbij. Ajax overtuigde in de tweede groepswedstrijd van de Champions League, maar bleef uiteindelijk op 1-1 steken.

Trainer Erik ten Hag koos verrassend genoeg Dusan Tadic als spits, waardoor zowel Klaas-Jan Huntelaar als Kasper Dolberg op de bank moesten beginnen. Door de afwezigheid van Frenkie de Jong schoof Daley Blind door naar het middenveld en kwam er centraal achterin een plek vrij voor Maximilian Wöber.

Doelpunt Mazraoui

Binnen vier minuten keken de Amsterdammers tegen een 1-0 achterstand aan. Arjen Robben legde de bal op het hoofd van Mats Hummels die André Onana kansloos liet. Ajax herstelde zich goed na de moeizame openingsfase. Na kansen voor Tadic (over) en Ziyech (redding Manuel Neuer) scoorde Noussair Mazraoui in de 22e minuut de gelijkmaker: de rechtsback zette de aanval zelf op, zocht de combinatie met Tadic en schoot de bal vervolgens met links binnen.

Bayern werd steeds slordiger en Ajax voetbalde steeds overtuigender in de Allianz Arena. Javier Martinez werd nog wel twee keer gevaarlijk, maar daar stond een vlammend schot van Ziyech tegenover dat door Neuer met moeite tot hoekschop werd verwerkt. Met een 1-1 stand gingen beide ploegen naar de kleedkamer.

Kansen Ajax

Ajax pikte de draad na rust weer op. In de 47e minuut raakte Tadic een voorzet van David Neres half, waarmee een grote kans verloren ging. Twee minuten later voorkwam Neuer een doelpunt van Nicolás Tagliafico. Bayern drukte Ajax in de loop van de tweede helft achteruit maar toch was daar in de 72e minuut weer een enorme kans voor de ploeg van Ten Hag. Van de Beek dook op voor Neuer, maar schoot in zeer kansrijke positie naast.

Schöne raakt de lat

Een paar minuten later redde Onana nipt op een inzet van James Rodriguez. In blessuretijd ontsnapte de thuisploeg toen een vrije trap van Schöne op de lat uiteen spatte, waardoor Ajax met een gelijkspel genoegen moest nemen. Ajax en Bayern hebben na twee duels vier punten. Benficia is derde met drie punten. Op 23 oktober speelt Ajax thuis tegen de Portugezen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber, Tagliafico; Van de Beek (De Wit/75), Schöne, Blind; Ziyech, Tadic en Neres (Dolberg/85)