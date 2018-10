Deel dit artikel:













Storing in bagagesysteem Schiphol verholpen Foto: Twitter: @CriticasterNL

SCHIPHOL - De storing in het bagagesysteem van Terminal 3 op Schiphol is verholpen. Inchecken is weer mogelijk en de bagagebanden draaien weer, al moeten reizigers in de aankomsthal er wel rekening mee houden dat het langer kan duren dan gebruikelijk voordat ze hun koffers voorbij zien komen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De storing zorgde vanochtend voor grote drukte in zowel de vertrek- als aankomsthallen. Zo was het volgens een woordvoerder niet mogelijk bagage in te checken, en werkten een verdieping lager de bagagebanden niet. Lees ook: Schiphol verbetert infrastructuur om volgende storing te voorkomen De oorzaak van de storing is een korte stroomdip in Terminal 3 en het transferfilter, zo liet Schiphol vanochtend weten. Noodstroomvoorziening

De storing in het bagagesysteem komt kort nadat TNO haar eindconclusies heeft bekendgemaakt over de grote stroomstoring van april. Toen faalde de eigen noodstroomvoorziening van de luchthaven. Schiphol heeft afgelopen vrijdag beterschap beloofd. De storing in april zorgde toen voor chaotische taferelen op het vliegveld: