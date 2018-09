Schiphol verbetert infrastructuur om volgende storing te voorkomen

SCHIPHOL - Schiphol gaat het toezicht op de infrastructuur verbeteren om de kansen op een grote stroomstoring in de toekomst te verminderen. Dat laat TNO weten, dat onderzoek heeft gedaan naar de stroomstoring op het vliegveld op 29 april. Dit leidde tot een flinke chaos waardoor veel vluchten vertraagd of geannuleerd werden.

In juni werd door hetzelfde onderzoeksteam bekend dat de stroomstoring werd veroorzaakt door problemen met een noodinstallatie van de luchthaven. De chaos was compleet toen op een van de drukste dagen van de meivakantie 's nachts de stroom uitviel op Schiphol.

Lees ook: Grote stroomstoring Schiphol veroorzaakt door eigen falende noodinstallatie

Directielid van Schiphol André van den Berg betreurt hoe de grote dag van de storing is verlopen, maar wil met de aanbevelingen van TNO 'de kans op een volgend incident voorkomen'. Schiphol heeft inmiddels maatregelen genomen aan de noodinstallatie van het vliegveld en 'alle onvolkomenheden vervangen'.

Lees ook: Overzicht: Storing na storing op Schiphol tijdens 'recordjaar' 2018

Schiphol beleeft een van de drukste jaren ooit. Record na record wordt verbroken. Zo ziet de luchthaven deze zomer maar liefst 12,7 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de zomerperiode, tussen 7 juli en 2 september, zo'n 220.000 passagiers per dag.