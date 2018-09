Indrukwekkend eerbetoon aan overleden Haarlemse Laurens

HAARLEM - Een bijzonder tafereel vanmiddag op de Grote Markt in Haarlem: tweehonderd vrienden brachten tijdens de Halve van Haarlem hardlopend een eerbetoon aan de dit jaar overleden Laurens Mulder. De 31-jarige Haarlemmer overleed aan de gevolgen van de ziekte van Lyme.

Als eerste kwam zijn vriendin Minke over de finish. Zij liep vandaag een halve marathon én daarna nog tien kilometer. "31 kilometer, een kilometer voor elk jaar dat Laurens heeft geleefd." De groep had zich voor de Zijlstraat verzameld om gezamenlijk over de streep te kunnen lopen.

Deelnemers aan het Haarlemse hardloopevenement en sponsors brachten vandaag bijna 50.000 euro op. Daarmee kan een onderzoek worden gedaan waarbij eerder diagnoses kunnen worden gesteld of iemand Lyme heeft. "De testen kunnen besmetting vroegtijdig aantonen. Dat is zo belangrijk. Dat mensen niet zo chronisch ziek worden zoals dat bij Laurens was."