'Rode koning van Haarlem' geëerd met hardloopevenement: "Laurens zou ontzettend trots zijn"

HAARLEM - Ter nagedachtenis aan de 'rode koning van Haarlem' lopen tweehonderd vrienden morgen tien kilometer mee tijdens het hardloopevenement De Halve van Haarlem. Voorop loopt Minke, levenspartner van de dit jaar overleden Laurens Mulder. Zij loopt eerst de halve marathon en daarná nog eens tien kilometer. Minke: "31 kilometer, een kilometer voor elk jaar dat Laurens heeft geleefd."

Laurens overleed aan de gevolgen van een laat ontdekte ziekte van Lyme. Alle lopers van deze grote groep rennen de laatste honderden meters gezamenlijk naar de finish op de Grote Markt. Dat moet een massaal eerbetoon aan Laurens worden, en aan Minke die dan een fikse afstand achter de rug heeft.

De sponsorrun heet Rood voor Altijd. Rood was de bijnaam van Laurens, die opvallende rode krullen had. De deelnemers dragen allemaal een rood shirt met die tekst: Rood voor Altijd. Dezelfde leus die ook tijdens zijn uitvaart in De Lichtfabriek werd gescandeerd.

Chronisch

Minke: "Na het overlijden van je vriend gaan er veel vragen door je heen. Zoals: wat als de diagnose eerder was gesteld? Ik vind het belangrijk dat andere mensen niet de chronische vorm meer krijgen."

De opbrengst van al dat hardlopen gaat op de geboortedag van Laurens, 22 oktober, naar de Lymevereniging en wordt geïnvesteerd in het onderzoek Victory, voor verbetering van de diagnostiek van de ziekte van Lyme.

Het is een onderzoek dat nagaat of testen die in het buitenland worden gebruikt, ook hierheen kunnen komen. Dan zou de diagnose van de ziekte eerder kunnen worden gesteld. Laurens kreeg in zijn jeugd verkeerde diagnoses en kwam er daardoor veel te laat achter dat hij aan de ziekte leed.

Rode kring

Op zijn zeventiende kreeg hij de eerste klachten. Hij had vooral pijn aan handen, voeten en rug. Minke: "Eén miljoen mensen worden er per jaar gebeten door een teek. Een op de vijf teken is besmet met de borrelia-bacterie. En die zorgt voor een rode kring rond de beet. Maar wat als je deze rode kring niet krijgt? Of wat als je deze niet ziet? Testen kunnen negatief uitslaan en dan weet je dus niet wat er aan de hand is. De testen die bij het onderzoek Victory worden gebruikt, kunnen besmetting wel vroegtijdig aantonen. Dat is zo belangrijk. Dat mensen niet zo chronisch ziek worden zoals dat bij Laurens was."

Het wordt een speciale dag voor Minke morgen. "Ik denk heel veel aan Laurens en ik denk dat hij ontzettend trots is op zijn vrienden, zijn familie en mij."

Inmiddels is er 44 duizend euro met de actie opgehaald. Het doel is 50 duizend euro. Geïnteresseerden kunnen hier meer lezen over de sponsorrun.