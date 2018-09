Premier Rutte over belager Hoornse hulpverlener: "Achterlijke idioot!"

HOORN - Mark Rutte vindt de belager van een verkeersregelaar uit Hoorn een "achterlijke idioot". Dat zei de premier vandaag tijdens de Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn.

Bij de hulpverlenersdag zette de minister-president een aantal hulpverleners in het zonnetje. "Ik ben hier om namens zeventien miljoen Nederlanders bedankt te zeggen tegen al die hulpverleners in ons land", aldus Rutte.

Het was de vijfde keer dat het evenement wordt gehouden, waarbij de hulpverlener centraal staat. Verschillende hulpverleningsinstanties gaven demonstraties van hun werk.

Boete

Premier Rutte opende het evenement vanmorgen en reikte speldjes uit aan hulpverleners die iets bijzonders hebben meegemaakt. Zo ook aan verkeersregisseur Harry Khelawan uit Hoorn. Hij is ooit bedreigd nadat hij iemand een boete gaf. "Hij wilde mij iets aandoen en dat was heel bedreigend."

Rutte vindt zijn verhaal heel aangrijpend. "Deze man is met zijn vak bezig om jou en mij veilig te houden en dan is er een achterlijke idioot die hem bedreigt. Dat is verschrikkelijk."

De premier vindt dat behalve de politiek ook de samenlevening hier een rol in heeft. "Wij moeten dit met z'n allen niet accepteren." Hij vindt het dan ook een goede zaak dat geweld tegen hulpverleners strenger gestraft gaat worden.

Kijk hieronder naar een verslag van de hulpverlenersdag: