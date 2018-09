Meningokokken-vaccinatie: enkele vragen beantwoord

NOORD-HOLLAND - Duizenden 14-jarigen worden vanaf maandag in heel Noord-Holland gevaccineerd tegen de meningokokkenziekte. Bij GGD Gooi en Vechtstreek merken ze dat er veel vragen en zorgen zijn. René Stumpel van de GGD beantwoordt een aantal vragen over de vaccinatiecampagne.

Sportcomplex De Zandzee in Bussum is vanaf komende maandag tot en met woensdag de plek waar 2.000 jongeren uit het Gooi terecht kunnen.



Verwacht de GGD een hoge opkomst?



Het vaccin is nuttig voor jongeren van 14 tot 18 jaar en voorkomt dat ze ziek worden. Het aantal ziekte- en sterfgevallen neemt toe. In 2018 waren er bijna 80 ziektegevallen en overleden zeker 18 mensen.

De GGD Gooi en Vechtstreek merkte de afgelopen weken dat er veel zorgen leven onder ouders en heeft daarom een speciale telefonische helpdesk opgezet. Ouders vragen bijvoorbeeld of het mogelijk is hun kind al te laten vaccineren, terwijl de jongen of het meisje geen 14 is.

Is het mogelijk om een vaccinatie te krijgen als je kind geen 14 is?





Er zijn al kinderen overleden aan het virus. In augustus overleed de 17-jarige Maurits uit Hilversum. Zijn dood is mogelijk een belangrijke reden dat er in het Gooi een grote vraag is naar het vaccin. De vader van Maurits vindt dat er veel eerder besloten had moet worden dat jongeren gevaccineerd moesten worden.



Is er te laat tot meningokokken-vaccinatie besloten?





De discussie over de veiligheid van vaccinaties bij baby's en bij meisjes tegen baarmoederhalskanker zijn de laatste maanden weer hoog opgelaaid. De vaccinatiegraad daalt als het gaat om die vaccins. Volgens Stumpel is er weinig discussie over het nut van de meningokokken-vaccinatie.



Is het meningokokken-vaccin veilig?





In de loop van volgend jaar zullen ook de jongeren in de leeftijdsgroep van 15 t/m 18 jaar een oproep ontvangen voor een meningokokken-vaccinatie.