Run op meningokokkenvaccin in 't Gooi

HILVERSUM - Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat er de afgelopen maanden een run is ontstaan op het meningokokkenvaccin. Verstrekten apotheken de afgelopen jaren 150 à 200 vaccins per jaar, dit jaar staat de teller al op 6.000 verstrekte exemplaren.

Vooral in 't Gooi is er een grote stijging te zien in de aantallen vaccins die particulieren op doktersrecept ophalen. Marian Ter Borg van Apotheek Van Heemskerk Duker op de Kerkbrink in Hilversum krijgt die mensen dagelijks aan haar balie.

"Voorheen duurde het één dag voordat het vaccin opgehaald kon worden. Nu duurt het gemiddeld veertien dagen voor het binnen is", vertelt de apotheker tegen NH Nieuws. "En meestal komen ze het dan heel snel ophalen."

"Vooral mensen die net buiten het vaccinatieprogramma vallen - alles van 15 en ouder - komen hier nu langs", weet Marian. Volgens haar heeft dat onder meer te maken met het overlijden van de 17-jarige Maurits Gravendeel, die vorige maand stierf aan de gevolgen van een besmetting met meningokokken type W.

"Hij zat hier in Hilversum op een grote school met meer dan 1.300 leerlingen, dan zijn er toch ook veel bezorgde ouders die zich afvragen: hoeveel risico loopt mijn kind."

Paarse blosjes

Maurits was met zijn familie op vakantie in Italië toen hij ziek werd. "Een dag later zagen we die rare paarse blosjes met zwarte puntjes", vertelt zijn vader Bert tegen NH Nieuws.

"Ik heb 'm naar het ziekenhuis gebracht, uit de taxi getild, op m'n rug genomen en naar binnen gebracht bij de eerste hulp. Hij is naar de intensive care gegaan, en ik heb hem daarna nooit meer gesproken."