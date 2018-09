Deel dit artikel:













Dineren in een druivenkas voor het goede doel Foto: NH nieuws / Chantal Bos

BLOKKER - Een vooroorlogse druivenkas, omgetoverd tot restaurant. Leerlingen van middelbare school SG Newton serveren een diner in de druivenkas van familie Balk aan de Koewijzend in Blokker. Met 'dineren in de druivenkas' wordt geld ingezameld om de cultuurhistorie in het dorp te behouden.

"Met de opbrengsten onderhouden we de historische kas en ook willen we het Rad van Bangert terugbrengen naar het dorp", vertelt Co Schouten, voorzitter van Stichting Cultuur Historische Route Blokker. Het originele Rad van Bangert diende als overhaal en verplaatste vroeger boten over de dijk zodat deze met hun vracht richting de veiling konden varen. Het rad vormt zo een verbinding tussen Hoorn en Drechterland. Lees ook: Laatste grote oogst historische tuin familie Balk De Bangert in Blokker stond vroeger bekend om de fruitteelt. Het was het grootste aaneengesloten fruitteeltgebied in West-Friesland. Veel bewoners uit Blokker gaat de tuinderscultuur van vroeger aan het hart: "Ik vind het heel goed dat dit gedaan wordt. Er moet toch een stuk van de cultuur van vroeger bewaard blijven, anders wordt het straks allemaal nieuwbouw." Per 1 november moet een groot deel van de boomgaard van de Historische Tuin verdwijnen. Deze maakt plaats voor de bouw van de laatste fase Bangert- en Oosterpolder.