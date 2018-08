Laatste grote oogst historische tuin familie Balk

BLOKKER - Per 1 november moet de historische fruittuin van de familie Balk grotendeels plaatsmaken voor woningbouw. Annie en Jaap Balk maken zich klaar voor de laatst grote oogst en zijn druk met het slopen van de vooroorlogse kassen die er staan.

"Het voelt dubbel, we zijn er inmiddels al zo’n twintig jaar mee bezig dat dit staat te gebeuren", legt Annie uit. In 1983 namen Jaap en zij het bedrijf over van vader Balk. In de boomgaard telen ze appels, pruimen en zijn er verschillende kassen uit de jaren ‘20 te vinden.

Het gebied, de Bangert, stond in de 19e eeuw bekend om de fruitteelt. "Het is zonde dat dit laatste karakteristieke landschap verdwijnt. Daar is de hele buurt het over eens", zegt Annie. Toch heeft ze ook vrede met de situatie: "Wij worden ook een dagje ouder, dus aan de andere kant kijk ik wel uit naar een beetje meer tijd voor mezelf."

Museumkassen

Vorig jaar is het bestemmingsplan van de historische tuin gewijzigd, waardoor de kassen die nu overblijven beschermd zijn. Zo blijft de druivenserre staan, net als het zogeheten 'magazijn'. Rond 1926 stonden er in de Bangert zo’n 300 druivenserres, waarvan de laatste te vinden bij familie Balk.

Het is voor Jaap en Annie en nog steeds onwerkelijk hoe groot de verandering is. Zonder tijd om er echt bij stil te staan, maakt de familie zich klaar voor de laatste grote oogst: "De pruimen moeten geplukt worden, de appels ook en dan is het alweer zo’n beetje half oktober en hebben we slechts nog twee weken."