Kreileroord overhandigt 260 handtekeningen tegen extra logies arbeidsmigranten

KREILEROORD - Jaring Dam, lid van de dorpsraad uit Kreileroord, heeft vanavond 260 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad van Hollands Kroon. Het dorp is het niet eens met plannen om op twee extra adressen arbeidsmigranten onder te brengen. Burgemeester Nawijn nam de handtekeningen tijdens de raadsvergadering in ontvangst.

Na het openen van de vergadering kreeg Jaring Dam namens de dorpsraad Kreileroord kort de tijd toelichting te geven over de petitie. "We hebben hier 260 handtekeningen", vertelde hij. "Die komen nog eens bovenop de 150 bezwaren die al zijn ingediend. We hopen dat u hier goed naar wilt kijken."

Lees ook: Kreileroord op ramkoers tegen nog meer 'Polenpensions'

Het dorp bestaat volgens de dorpsraad inmiddels voor ongeveer een derde uit Oost-Europeanen. Volgens Dam zijn het vaak mannen en vrouwen die alleen maar slapen. Dat terwijl ze liever gezinnen willen, die meedraaien in het dorpsleven.

Herdenking

Voor aanvang van de raadsvergadering was er een korte herdenking van de slachtoffers van het verkeersongeval begin deze maand in Anna Paulowna. Daarbij kwamen drie jonge jongens uit het dorp om het leven. "Ik vraag u te gaan staan", begon de burgemeester, waarna hij de aanwezigen uitnodigde tot een minuut stilte.