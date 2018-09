Kreileroord op ramkoers tegen nog meer 'Polenpensions'

KREILEROORD - Inwoners van Kreileroord komen in opstand. Ze zijn de overlast van dronken, drugsgebruikende seizoensarbeiders zat. Met ruim 150 bezwaarschriften proberen ze de gemeente Hollands Kroon tegen te houden om nog meer woningen vrij te geven voor de zogenoemde 'Polenpensions'.

Ze mochten maar dertig bewoners meenemen, maar anders had de zaal tijdens de hoorzitting gisteravond op het gemeentehuis van Hollands Kroon volgezeten. Voorzitter Jaring Dam van de dorpsraad Kreileroord is boos: "We zijn al jaren het afvoerputje van de gemeente. Daarom slaan we nu de handen ineen."

Illegaal

Voor twee woningen aan de Korenstraat is een vergunning aangevraagd voor het huisvesten van seizoensararbeiders. Volgens Mark Jonker van de Korenstraat gebeurt dat al jaren illegaal. Ook op andere plekken in het dorp: "We vragen al jaren om handhaving en de gemeente wil gewoon af zijn van het gezeur en geeft nu een vergunning af. Dat is niet te bevatten."

Handhaven

Dat er niet gehandhaafd wordt, bestrijdt wethouder Theo Meskers. "Het is lastig om goed bewijs te krijgen. We hebben per direct extra geld vrij gemaakt om deze maand al de huizen te controleren waarvan we vermoeden dat het fout zit. Verder hebben we de seizoensarbeiders gewoon hard nodig en huisvesting moet daarom goed geregeld zijn."

Overlast

Volgens Jaring Dam van de dorpsraad is Kreileroord al voor ruim eenderde oost-Europees. "We willen gezinnen die meegaan in de samenleving en geen mannen en vrouwen die hier alleen maar slapen. Ze werken hard, maar als ze zaterdag klaar zijn is het vaak bal. Drank en drugs en heel veel overlast."

De onafhankelijke hoorzittingscommissie wil zo snel mogelijk met een advies komen aan de gemeente voor de vergunning. Jaring Dam heeft een beter idee: "In Westfriesland bouwen werkgevers huisvesting voor seizoensarbeiders op eigen terrein. Laten ze dat doen hier ook doen, dan is Kreileroord van de overlast af."

Volgende week bieden inwoners van Kreileroord een petitie aan tegen de komst van 'Polenpensions' tijdens de raadsvergadering van Hollands Kroon.