VIDEO: Man bewusteloos geschopt om weigeren geven sigaretje

BUSSUM - Twee jonge jongens hebben afgelopen maand een 27-jarige man ernstig mishandeld, omdat hij ze geen sigaretje gaf terwijl ze daarom vroegen. De politie geeft nu beelden vrij van die mishandeling.

De jongens fietsten op zondagmiddag 26 augustus door de Veerstraat in Bussum, toen ze tegen de man aanreden en hem om een sigaretje te vroegen. Toen hij aangaf deze niet te hebben, duwden de twee de 27-jarige man op de grond.

Op beelden is goed te zien hoe ernstig de man wordt toegetakeld. Hij krijgt een klap tegen zijn gezicht, wordt naar de grond getrokken en krijgt een harde schop tegen zijn hoofd, waardoor het slachtoffer bewusteloos raakt.

Politiewoordvoerder Martin de Wit geeft in Bureau NH aan dat de man zware verwondingen heeft overgehouden aan de mishandeling. "De man lag echt hulpeloos op de grond toen hij een heel harde schop tegen zijn hoofd heeft gekregen. Hij heeft daar zwellingen aan zijn kaak en neus aan overgehouden en ook verschillende tanden zijn gebroken."

Signalement

Omdat het waarschijnlijk gaat om jonge daders, zijn de beelden nu nog onherkenbaar gemaakt. Wel verspreidt de politie de signalementen van de twee. Beide jongens hebben een donkere huidskleur en zwart kort haar, hadden een smal postuur en zijn ongeveer 1.75 meter lang en zestien à zeventien jaar oud. De eerste jongen droeg een zwarte jas. Hij sprak Engels. De tweede jongen droeg een zwarte trui met letters en sprak Nederlands.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



