Man (27) zwaar mishandeld in Bussum omdat hij geen sigaretje wilde geven Foto: Shutterstock

BUSSUM - De politie is op zoek naar twee mannen die gistermiddag op de Veerstraat een 27-jarige man in elkaar sloegen in het centrum van Bussum.

De politie geeft aan dat de man flink werd toegetakeld omdat hij geen sigaretje afstond. Hij kreeg klappen in zijn gezicht en toen hij op de grond viel, kreeg hij ook een schop tegen zijn hoofd. Het is nog niet bekend hoe het nu met hem gaat. De daders zijn nog spoorloos. Volgens de politie hebben ze beiden een donkere huidskleur, zijn ze ongeveer 19/20 jaar en hebben ze zwart krullend haar. Een van hen droeg een zwarte hoodie; de ander een blauwe trainingsbroek met het logo van Barcelona.