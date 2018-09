Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scorende Martijn Kaars: "Hij vliegt zo in de kruising" Foto: Pro Shots / Toin Damen

VOLENDAM - Martijn Kaars was één van de vijf nieuwe spelers die dinsdagavond een kans in de basis verdiende bij FC Volendam. De aanvaller greep die met beide handen aan. "Het kan altijd beter, maar ik denk dat ik kan terugkijken op een prima wedstrijd." FC Volendam verloor in het KNVB-bekertoernooi nipt met 1-2 van Willem II.

"Dit geeft wel enigszins een boost. Wel verloren, maar we hebben flink gestreden met z'n allen", aldus Kaars na afloop." Vlak voor rust tekende hij met een afstandsschot voor de gelijkmaker. "Hij ging er lekker in. Aannemen, schieten en de bal vliegt zo in de kruising." Lees ook: FC Volendam uitgeschakeld door Willem II "Ik hoop dat we dit in Helmond kunnen doorstrekken, maar dan met een overwinning." Of Kaars dan opnieuw de voorkeur verdient boven Nick Doodeman durft hij niet te zeggen. "Ik wil hartstikke graag spelen, maar de trainer bepaalt." Houvast

Trainer Misha Salden zag vooral na rust aanknopingspunten. "We hebben gestreden en waren niet kansloos voor een resultaat." Vrijdag hoopt de Zaankanter dat zijn ploeg dat in de competitie tegen Helmond Sport een vervolg geeft. "Je hebt houvast waar je mee door kan, maar dat moet je dan wel koppelen aan resultaat, anders glijdt dat moment door de vingens. En als je dit nu kan dan moet je dat tegen Helmond ook kunnen." Uiteraard kun je Helmond Sport - FC Volendam komende vrijdag rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.